В Орле запретили тратить бюджетные деньги на митинги, алкоголь и сигареты

В регионе уточнили условия предоставления грантов некоммерческим организациям.

Правительство Орловской области в очередной раз внесло изменения в «Порядок предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества». Речь идет о господдержке НКО, которую власти оказывают ежегодно. Поправки внесены «в целях совершенствования механизма предоставления грантов». Согласно обновленным правилам, размер субсидии определяется исходя из сметы планируемых расходов реализации каждого конкретного проекта, но при этом не может превышать 500 тысяч рублей.

Соискатель обязан предусмотреть софинансирование в размере не менее четверти сметы. Однако при этом в качестве софинансирования расходов на реализацию проекта будут засчитываться использованные на соответствующие цели денежные средства, имущество и имущественные права, а также безвозмездно полученные работы и услуги, труд добровольцев и волонтеров. Тратить средства грантов разрешено на оплату труда, командировочные расходы в пределах Орловской области, аренду помещений, коммунальные услуги, услуги связи и банков, электронный документооборот, почтовые услуги, канцтовары и расходные материалы, приобретение оргтехники и другое.

При этом запрещено тратить правительственные гранты на приобретение недвижимости, строительство и капитальный ремонт помещений, приобретение алкогольной и табачной продукции, а также товаров, которые являются предметами роскоши, организацию торжественных приемов и банкетов, покупку автомобилей. Под запрет подпало финансирование за счет грантов политических партий, финансирование кампаний и акций, подготовки и проведения митингов, демонстраций и пикетирований. Нельзя тратить субсидии на погашение долгов, уплату штрафов и пеней, оплату поездок за пределы Орловской области, оказание материальной помощи физическим и юридическим лицам в любом эквиваленте.

ИА «Орелград»