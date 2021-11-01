Орловца Юрия Семина не пустили на итальянский стадион

В Европе требуют прививку Pfizer.

Уроженец Орла Юрий Павлович Семин во время своей поездки по Италии не смог попасть на футбольный стадион. Об этом он сообщил в своем «инстаграме».

Прославленный футбольный тренер хотел посетить матч «Аталанта»-«Лацио». За команду хозяев выступает российский игрок Алексей Миранчук, который ранее играл под руководством Семина в московском «Локомотиве».

Однако, посмотреть вживую игру не удалось — охрана не признала российскую вакцину «Спутник», и пропускала только людей, привитых препаратом Pfizer.

«Приехал на матч Аталанта- Лацио! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают. Надеюсь на Ювентус-Зенит с прививкой Спутник, проблем не будет!», — сообщил Семин.

ИА «Орелград»