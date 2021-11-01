Орловские депутаты поздравили Елену Майорову с юбилеем

Вчера Елене Федоровне исполнилось 65 лет.

Областные депутаты в лице Леонида Музалевского, Олега Кошелева и Тимура Нерушева поздравили с юбилеем заслуженного работника культуры Российской Федерации Елену Майорову. Об этом сообщила пресс-служба облсовета. Накануне Елена Фёдоровна отметила своё 65-летие.

Спикер регионального парламента в ходе поздравления обратил внимание на то, что творческий и профессиональный путь Елены Фёдоровны неразрывно связан с культурной жизнью Орла: «Елена Фёдоровна, Вы — яркая женщина, талантливый человек. На любой площадке Вы можете организовать яркий праздник и сделать это в максимально сжатые сроки. Спасибо за то, что служите культуре и искусству во благо наших людей. Желаю Вам позитива, энергии, творческих сил, а самое главное — крепкого здоровья Вам и Вашим близким!».

О. Кошелев в свою очередь отметил: «Елена Фёдоровна — прекрасный человек, талантливый артист, сильный руководитель и просто замечательная женщина. Все праздничные мероприятия, связанные с торжественными датами ДЮСШ „Орёл-Карат“, проходили под руководством Елены Фёдоровны! А сколько было совместно сделано праздников улиц и дворов за эти годы — и не сосчитать! Спасибо большое за Ваш труд! Неиссякаемой энергии, непередаваемых эмоций, жизненных сил и творческого долголетия! Будьте здоровы и счастливы!».

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Орловской области Е.Ф. Майоровой была вручена высшая награда Орловского областного Совета народных депутатов — Почётная грамота.

Справочно:

Елена Фёдоровна Майорова родилась 31 октября 1956 года.

В 1979 году начала творческую и трудовую деятельность — после окончания Орловского филиала Московского Государственного института культуры.

Сначала работала в должности заведующего автоклубом, затем — старшего методиста, заведующего отделом методики организации досуга орловского научно-методического центра народного творчества и культпросветработы областного управления культуры, заведующего отделом массовых молодежных мероприятий Орловского обкома ВЛКСМ, руководителем досугового центра молодёжи «Полёт», заместителя директора по досугу Орловского областного центра «Полёт».

С 2003 года работает в Орловском городском центре культуры. Сначала занимала должность заместителя директора по творчеству, а с 2008 года по настоящее время — директор учреждения.

Е.Ф. Майорова — член Президиума городского союза женщин; победитель конкурса «Женщина — директор года» (2009 г.); победитель регионального конкурса «Женщина — лидер 2016» (2017 г.).

Награждена Почётной грамотой Министерства образования Российской Федерации, знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

Имеет Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (2006 г.).

ИА «Орелград»