Подчиненный Клычкова, ответственный за обеспечение кислородом, улетел отдыхать в Турцию

Отпуск согласован с губернатором.

Руководитель департамента промышленности и торговли Максим Петров, который несет ответственность за обеспечение медучреждений кислородом, в разгар «ковидного» кризиса улетел за границу. Об этом стало известно «Орелграду» из собственных источников.

Обязанности Петрова в настоящий момент исполняет Анатолий Новиков. А сам высокопоставленный чиновник не стал следовать призывам губернатора Клычкова и решил не воздерживаться от потенциально опасных контактов. Вместо этого он улетел отдыхать. Правда, не на Мальдивы, которые ранее упоминал, а в Турцию.

Коллеги из «Орловских новостей» позвонили Максиму Петрову и получили комментарий:

«Зачем вы спрашиваете, где я нахожусь? У меня отпуск, он согласован с губернатором, при этом я полностью в курсе ситуации с кислородом. А моя личная жизнь точно никого не касается, а находясь в отпуске я провожу точно мое личное время», — озвучил свою позицию Петров.

ИА «Орелград»