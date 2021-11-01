В Орле сурово наказали коллекторов

Сразу две микрофинансовые организации получили крупные штрафы.

В Орловской области сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов привлекли к административной ответственности сразу две микрофинансовые организации. Как сообщает пресс-служба ведомства, они были наказаны по ч.1 ст.14.57 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за нарушения установленных законом правил общения с должниками. Эти нарушения были выявлены в ходе проведения административных расследований, возбужденных должностными лицами УФССП.

«В первом случае, основанием для проведения административного расследования послужила информация, поступившая от мамы и бабушки должника, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Из объяснений женщин было установлено, что им поступают многочисленные звонки, смс-сообщения и сообщения посредством мессенджера WhatsApp от сотрудников микрофинансовой компании с требованиями погасить задолженность за должника, содержащие угрозы распространения информации о долге по месту работы, в социальных сетях, оказывающие на заявителей психологическое давление».

Во втором случае от действий «сборщиков долгов» пострадала жительница Ливенского района. Ранее она взяла микрокредит, который в силу обстоятельств вовремя погасить не смогла. В данном случае коллекторы начали названивать ее маме. При этом, как подчеркивают в УФАС, должница отозвала свое согласие на общение коллекторов с третьими лицами. То есть они не имели права беспокоить ее родственников. Несмотря на это, угрозы и предупреждения посыпались в адрес матери.

По мотивам расследований на обе микрофинансовые организации были заведены административные дела. Их рассмотрели суды, которые признали коллекторов виновными в нарушении требований Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Нарушили коллекторы и требования ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». По итогам рассмотрения дел одна компания была оштрафована на 100 тысяч рублей, а другая – на 130 тысяч.

ИА «Орелград»