Орловская область — один из худших регионов России по приросту заболеваемости коронавирусом

Темп прироста заболеваемости на 15% опережает среднероссийские показатели.

Орловская область названа одним из 12 регионов, в которых темп прироста заболеваемости «ковидом» на 15% опережает среднероссийские показатели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В одной компании с нашим регионом оказались Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская и Калининградская области, республики Хакасия и Коми, Хабаровский, Забайкальский край.

В целом, в 78 субъектах РФ заболеваемость продолжает расти. В пяти она стабилизировалась. И лишь в Калмыкии и Карелии пошла на спад. Как и прежде, чаще всех страдают люди в возрасте 65 лет и старше.

ИА «Орелград»