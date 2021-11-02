Орловская область — один из худших регионов России по приросту заболеваемости коронавирусом

2.11.2021 | 18:00 Медицина, Новости

Темп прироста заболеваемости на 15% опережает среднероссийские показатели.

Орловская область названа одним из 12 регионов, в которых темп прироста заболеваемости «ковидом» на 15% опережает среднероссийские показатели. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В одной компании с нашим регионом оказались  Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская и Калининградская области, республики Хакасия и Коми, Хабаровский, Забайкальский край.

В целом, в 78 субъектах РФ заболеваемость продолжает расти. В пяти она стабилизировалась. И лишь в Калмыкии и Карелии пошла на спад. Как и прежде, чаще всех страдают люди в возрасте 65 лет и старше.

ИА «Орелград»

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