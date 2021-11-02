Орловские чиновники помолились о жертвах политических репрессий

Памятные мероприятия прошли при поддержке духовенства в Орле и Мценске.

Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии РПЦ, мероприятия в Орловской области прошли в День памяти жертв политических репрессий. Основные из них состоялись в областном центре и райцентре Мценск. Духовенство региона по уже сложившейся традиции помолилось «о безвинно убиенных богоборцами и безвинно пребывавших в заключении». Так, в Орле мероприятие прошло у памятного знака в районе Медведевского леса. Его участники почтили память жертв репрессий 1930-х, 1940-х и даже начала 1950-х годов.

«Здесь покоятся останки 157 политзаключенных, — говорят в Орловской митрополии РПЦ. — Среди погребенных в общей могиле — протоиерей Аркадий Оболенский. Клирик храма иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная иерей Сергий Гайдар совершил панихиду по жертвам политических репрессий. Вместе со священником об упокоении убиенных молились представители администрации Орловской области».

Что касается Мценска, то там соответствующее мероприятие прошло в стенах местного филиала Орловского государственного университета имени Ивана Тургенева. Это был так называемый «час памяти», участником которого стал благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов. Отмечается, что с учетом ситуации по коронавирусу мероприятие частично проходило в онлайн-формате.

«Отец Владимир рассказал студентам о безвинно убиенных в годы преследований священнослужителях и мирянах, — сообщили в митрополии. — . В частности, мценская молодежь узнала об одном из настоятелей Свято-Троицкого храма Мценска священнике Иакове Тихомирове, который был расстрелян в 1930-е годы в Медведевском лесу Орла. Также батюшка рассказал о трагедиях своей семьи: в годы репрессий некоторые его родные стали политзаключенными и были убиты».

ИА «Орелград»