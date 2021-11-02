В Москве обсуждают гипотезу о тысячелетней истории Орла

В эти минуты РИА-Новости проводит онлайн-конференцию с участием Клычкова и историков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в данный момент принимает участие в онлайн-конференции с названием «Может ли город Орел иметь возраст 1000 лет? Археологические раскопки детинца Орловской крепости».

Конференцию организовало агентство РИА-Новости. Она проводится в онлайн-формате, но все спикеры находятся в Москве и принимают живое участие в мероприятии. Помимо Клычкова, выступают:

член-корреспондент РАН, заместитель директора Института археологии РАН Петр ГАЙДУКОВ,

научный сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олег РАДЮШ,

координатор проекта 1XPEDITION Сергей КУЛИКОВ.

Поводом для обсуждения послужили артефакты, недавно найденные на территории Орловской области.

По словам Андрея Клычкова, история Орла вряд ли будет переписана. Но это не противоречит гипотезе о том, что на территории нынешней Орловской области могло быть древнее городище.

Представители московских СМИ интересовались, можно ли организовать в Москве выставку на тему древне-орловской истории, чтобы люди могли посмотреть находки, не выезжая из столицы. Клычков ответил, что москвичи, которые никогда не были в Орле, очень многое потеряли, поэтому лучше посетить Орловщину вживую.

ИА «Орелград»

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