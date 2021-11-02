В Орле уточнят полномочия членов молодежного парламента

Новый состав парламента будет работать по обновленному регламенту.

В Орловской области будет сформирован новый состав общественного молодежного парламента. Соответствующее решение одобрено Орловским облсоветом народных депутатов. Своими полномочиями молодые общественники-парламентарии будут наделены на срок полномочий действующего регионального законодательного органа, то есть этот будет период с 2021 по 2026 годы. Действующее положение о молодежном парламенте было принято еще в 2013 году. Учитывая то, что нормативная база федерального и регионального уровня постоянно совершенствуется, оно несколько устарело.

Документ нуждается в определенной доработке, поэтому был подготовлен проект внесения поправок в него. В частности, установлено, что курировать юных законодателей напрямую будут члены парламентского комитета по науке, молодежной политике и связям с общественными объединениями. Положение также дополняется пунктом такого содержания: «Молодежный парламент является сформированным в правомочном составе, если в его состав входит не менее двух третей от общей численности членов Молодежного парламента».

Другое изменение предполагает, что заседания этого коллегиального органа будут проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В новой редакции изложена норма о полномочиях юных парламентариев. Так, предусмотрен целый ряд случаев, при которых эти полномочия прекращаются досрочно. Такое будет возможно в случае утраты гражданства РФ, вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена молодежного парламента, его переезда на постоянное место жительства в другой регион или за рубеж.

Кроме того, полномочия могут быть досрочно прекращены в случае неявки более трех раз подряд без уважительной причины на заседания молодежного парламента или мероприятия, проводимые им. Под уважительными причинами неявки понимаются болезнь, отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей и «иные торжественные или трагические обстоятельства, связанные непосредственно с членом молодежного парламента или его близкими родственниками».

ИА «Орелград»