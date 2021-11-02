В Советском районе Орла вандалы разбили четыре машины

Ущерб составил 120 тысяч рублей.

В ночь на 30 октября недалеко от школы № 19 неизвестные вандалы повредили четыре автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений».

«В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления и установление личностей подозреваемых.

Очевидцев произошедшего, а также тех, кому известна информация о местонахождении подозреваемых, полиция просит сообщить в УМВД России по городу Орлу по номеру 02 (с мобильного 102), 8(4862)43-36-22, 40-09-02 или по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, 21», — обратилась к жителям пресс-служба орловской полиции.

ИА «Орелград», фото «ДТП Орел и автохамы»