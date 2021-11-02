В Советском районе Орла вандалы разбили четыре машины

2.11.2021 | 10:00 Новости, Происшествия

Ущерб составил 120 тысяч рублей.

В ночь на 30 октября недалеко от школы № 19 неизвестные вандалы повредили четыре автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений».

«В настоящее время полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на раскрытие данного преступления и установление личностей подозреваемых.

Очевидцев произошедшего, а также тех, кому известна информация о местонахождении подозреваемых, полиция просит сообщить в УМВД России по городу Орлу по номеру 02 (с мобильного 102), 8(4862)43-36-22, 40-09-02 или по адресу: г. Орел, ул. Гуртьева, 21», — обратилась к жителям пресс-служба орловской полиции.

ИА «Орелград», фото «ДТП Орел и автохамы»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования