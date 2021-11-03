Долги орловских предприятий достигли 64 млрд рублей

Однако еще большую сумму орловскому бизнесу задолжали его партнеры.

Специалисты Орелстата оценили финансовые результаты деятельности организаций Орловской области по итогам января-августа 2021 года. Приведенные данные говорят о существовании довольно крупных задолженностей, однако орловский бизнес не только задолжал сам, но и ждет погашения долгов от своих дебиторов. В целом ситуацию можно охарактеризовать как сбалансированную.

Так, по подсчетам аналитиков, на начало сентября текущего года кредиторская задолженность предприятий региона составила 63,978 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года она сократилась почти на 17 процентов. В то же время тревожным сигналом является то, что сумма просроченной кредиторской задолженности составляет 3,525 миллиарда, а это 5,5 процента от общего объема «кредиторки». Напомним, на просроченные долги могут начисляться пени и штрафы.

В Орелстате также подсчитали, что свыше 51 процента всей просроченной кредиторской задолженности за отчетный период времени пришлось на предприятия аграрного сектора. Сельхозпроизводители Орловской области просрочили свои обязательства перед кредиторами на 1,8 миллиарда рублей. Производители электроэнергии и тепла просрочили обязательства на 855,7 миллиона рублей, обрабатывающие производства – на 661 миллион. Дебиторская задолженность, сообщает Орелстат, сложилась в сумме 68,28 миллиарда рублей, что составляет 119,9 процентов к аналогичному периоду 2020 года. В данном случае просроченная задолженность составляет 1,317 миллиарда рублей, или 1,9 процента от общего объема.

ИА «Орелград»