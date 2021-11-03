Почти 2000 орловцев получат новую льготу по транспортному налогу

Закон Орловской области «О транспортном налоге» претерпел изменения.

Депутаты Орловского облсовета сразу в двух чтениях рассмотрели законопроект, внесенный спикером парламента Леонидом Музалевским. Предложенные поправки предусматривают расширение регионального перечня льготников по транспортному налогу. Напомним, он считается местным, поэтому власти регионов вправе устанавливать собственные преференции. А вот федеральным законодательством льгот по этому налогу не предусмотрено вообще.

Льготная ставка в размере 50 процентов вводится в отношении транспортных средств мощностью до 150 лошадиных сил, зарегистрированных на физических лиц — членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий в соответствии со статьей 21 ФЗ «О ветеранах». Отметим, если льготник владеет несколькими транспортными средствами, то налог со скидкой дается только на одно из них.

Новый областной закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Его принятие не приведет к дополнительным расходам областного бюджета. Что касается выпадающих доходов, то их нетрудно подсчитать. В Орловской области проживает 1955 человек, которых коснется новая льгота. Соответственно, максимальная сумма недополученных доходов областного бюджета, начиная с 2022 года, составит ориентировочно 5,1 миллиона рублей.

«Мы понимаем, что этого от нас ждали, и мы рады, что нашли возможность для реализации данной инициативы. Воспользоваться расширенными льготами смогут порядка двух тысяч человек. Думаю, цифры говорят сами за себя», — комментирует Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»