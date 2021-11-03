Пьянка в орловском заведении обернулась госпитализацией и уголовным делом

Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Распитие спиртных напитков привело одного собутыльника в больницу, а другого — под следствие. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

«Оперативники выяснили, что гражданин 1979 года рождения накануне госпитализации отдыхал в компании знакомых в одном из заведений Советского района города Орла. Там между посетителями возник конфликт. В результате ссоры мужчине 1979 года рождения оппонент нанес удар ногой в область груди.

Установление всех обстоятельств происшедшего осложнялось тем, что за медицинской помощью пострадавший обратился только на следующий день. Оперативники опросили персонал заведения и свидетелей конфликта, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных неподалеку», — сообщила полиция.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». Подозреваемый уже найден. Сейчас ему 27 лет, а по этой статье мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

На данный момент, с подозреваемого взята подписка о невыезде.

ИА «Орелград»