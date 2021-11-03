Виноделы и певцы получат землю под Орлом бесплатно

В регионе уточнили условия выделения земли под жилищное строительство.

Орловский областной Совет народных депутатов рассмотрел поправки в региональные законы, предусматривающие бесплатное выделение земли определенным категориям граждан. В частности, уточнен и расширен перечень специальностей, работа по которым дает гражданам право на получение в безвозмездное пользование для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Обновленный перечень сформирован с учетом предложений департамента образования Орловской области согласно Общероссийскому классификатору специальностей по образованию (ОКСО). Последний был принят в конце 2016 года и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В обновленный орловский перечень специальностей, обладатели которых могут получить землю бесплатно, включено более 160-ти позиций.

Среди них, например, такие специальности, как «Программирование в компьютерных системах», «Технология бродильных производств и виноделие», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Лечебное дело», «Медицинская оптика», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», «Туризм», «Гостиничный сервис», «Преподавание в начальных классах», «Адаптивная физическая культура», «Народное художественное творчество», «Вокальное искусство», «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Режиссура театрализованных представлений и праздников» и многое другое. Возможно, расширение перечня поможет привлечь на работу в сельскую местность специалистов, в отношении которых регион испытывает частичный дефицит.

ИА «Орелград»