Леонид Музалевский поздравил орловцев с Днем народного единства

4.11.2021 | 10:04 Новости, Общество

Сегодня Россия отмечает один из главных государственных праздников.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский поздравил жителей области с Днем народного единства:

«Уважаемые жители города Орла и Орловской области!

Ежегодно 4 ноября на всей территории Российской Федерации отмечается День народного единства. Это не просто один из главных государственных праздников, это память о ярких и героических страницах российской истории, дань уважения славному прошлому нашей Родины и символ веры каждого из нас в светлое и мирное будущее.
День народного единства – праздник, призванный объединить весь многонациональный народ России: людей разных поколений, наций и народностей, вероисповеданий и социальных слоёв. И сегодня, как никогда, важно помнить, что только наши традиции единства и гражданской солидарности могут составить прочную основу развития Отечества.
Наша родная Орловщина является неотъемлемой частью Российской Федерации, на территории которой проживает народ, который дорожит узами братства и дружбы.
Уверен, что каждому из нас, кто живет на орловской земле, небезразлична её судьба. Мы помним о том, что благосостояние родного края прирастает общими усилиями! Это значит, что у нас есть общие надежды, интересы и помыслы, а наша главная задача – объединившись, усердно трудиться для достойного и процветающего будущего!
Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, стабильности, мира и согласия, а также успехов в трудовой деятельности на благо не только родной Орловщины, но и всей нашей многонациональной страны!
Пусть созидательная энергия и труд каждого из нас послужит добру, миру и согласию в нашем общем доме – России!»

ИА «Орелград»

 

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