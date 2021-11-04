Орловец требует миллиард долларов с группы Metallica

4.11.2021 | 16:15 Закон и порядок, Культура, Новости

Также суд просят назначить пожизненное содержание с продаж группы.

Орловец Иван Хохлов направил иск в Арбитражный суд Орловской области с просьбой «взыскать задолженность» в размере 1 миллиарда долларов с  легендарной американской группы Metallica. Об этом сегодня сообщила «Газета.ру».

«Прошу Суд взыскать задолженность в сумме 1 миллиард долларов с группы Metallica, так как я являюсь:

  1. Автором текстов всех альбомов Metallica.
  2. Автором музыки всех альбомов Metallica.
  3. Автором дизайна и названий всех альбомов, а также логотипа Metallica.

А также — назначить мне пожизненное содержание с доходов продаж музыки, атрибутики и прочего Metallica», — говорится в иске.

ИА «Орелград»

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