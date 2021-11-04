Орловец требует миллиард долларов с группы Metallica

Также суд просят назначить пожизненное содержание с продаж группы.
Орловец Иван Хохлов направил иск в Арбитражный суд Орловской области с просьбой «взыскать задолженность» в размере 1 миллиарда долларов с легендарной американской группы Metallica. Об этом сегодня сообщила «Газета.ру».
«Прошу Суд взыскать задолженность в сумме 1 миллиард долларов с группы Metallica, так как я являюсь:
- Автором текстов всех альбомов Metallica.
- Автором музыки всех альбомов Metallica.
- Автором дизайна и названий всех альбомов, а также логотипа Metallica.
А также — назначить мне пожизненное содержание с доходов продаж музыки, атрибутики и прочего Metallica», — говорится в иске.
ИА «Орелград»