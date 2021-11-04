В Орле молодым педагогам повысили оклады

4.11.2021 | 9:00 Новости, Образование

Повышенная базовая ставка оплаты труда одобрена горсоветом.

В Орле молодых специалистов в сфере образования поддержат рублем. Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета народных депутатов. Соответствующее решение нардепы приняли на своем прошедшем заседании. Они решили повысить базовую ставку молодым специалистам — в течение их работы в первые три года — с 20 до 40 процентов. Поправки  внесены и в механизм оплаты труда педагогов, работающих в школьных подразделениях, которые занимаются выявлением и поддержкой одаренных детей.

Также этот механизм регламентирует условия оплаты труда  педработников, реализующих программы дополнительного образования и спортивной подготовки, программы дошкольного образования образовательных организаций всех типов. Согласно данным пресс-службы горсовета, для них базовая ставка увеличена с 5424 до 7000 рублей в месяц, а для педработников школ — с 5424 до 6000 рублей.

«Будет повышен коэффициент за уровень образования у педагогов за стаж работы и введен к должностному окладу коэффициент за специфику работы работникам структурных подразделений дополнительного образования по выявлению и поддержке одаренных детей, — говорят в горсовете. – Также планируется ввести к должностному окладу коэффициент за специфику работы в группах с превышением нормативной наполняемости воспитанников».

ИА «Орелград»

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