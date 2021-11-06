Орловские ГУПы реорганизуют по приказу Клычкова

Глава региона утвердил план масштабной реформы.

В Орловской области ГУПы утратят свой нынешний юридический статус. Об этом стало известно после того, как губернатор Андрей Клычков утвердил план реформирования государственных унитарных предприятий. Действие этого документа рассчитано на период до 1 января 2025 года. Как следует из преамбулы, принят он в соответствии с положениями Федеральных законов «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и «О защите конкуренции». Впрочем, областные власти в течение всего текущего года анонсировали подобный шаг.

Напомним, через орловские ГУПы проходит огромное количество бюджетных средств. По закону, они обязаны перечислять часть своей чистой прибыли в бюджет региона. Однако на практике эти предприятия постоянно испытывают серьезные финансовые проблемы. Исправить ситуацию решили после того, как властям не удалось кардинально исправить положение дел на терпящем бедствие ветсанутильзаводе «Орловский». Кстати, реформа начнется именно с него.

Согласно плану, это предприятие должно быть реорганизовано в бюджетное учреждение Орловской области уже в 2021 году. Основным видом его деятельности является «производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу». Производится же это все из биологических отходов. План губернатора затрагивает еще шесть предприятий.

Так, в бюджетные учреждения Орловской области планируется реорганизовать ГУП «Орловский издательский дом» (2022 год), казенное предприятие Орловской области «Кафе» (2023 год) и ГУП «Дорожная служба» (2023 год). Государственное унитарное предприятие «Орелфармация» в 2024 году должно стать бюджетным учреждением здравоохранения. Кроме того, на 2023 и 2024 годы запланирована приватизация двух ГУПов — «Медтехники» и санатория «Дубрава» — путем преобразования их в общества с ограниченной ответственностью.

Клычков приказал профильным департаментам, в подведомственность которых входят указанные выше предприятия, ежегодно отчитываться о ходе проведения реформы, а также вносить «предложения по внесению изменений в план реформирования государственных унитарных предприятий Орловской области».

ИА «Орелград»