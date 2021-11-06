Под Орлом найдено тело мальчика, его убил убийца Вики Гнедовой 16 лет назад

6.11.2021 | 18:54 Важное, Новости, Происшествия

Залегощенский убийца оказался серийным маньяком.

В Залегощенском районе Орловской области обнаружены костные останки и предметы одежды мальчика, пропавшего 16 лет назад, сообщила пресс-служба прокуратуры. Предполагаемый убийца — мужчина, убивший 9-летнюю Вику Гнедову.

Ранее «Орелград» сообщал:

«27 июля 2005 года Костя Болотов вышел из дома своей бабушки, и больше его никто не видел. Дом расположен в селе Казарь Залегощенского района. По сообщениям местных жителей, ребенок уехал на велосипеде, и велосипед удалось найти в местном лесу. Но тело мальчика не обнаружено до сих пор.

Среди местных жителей была распространена версия о том, что ребенок мог стать жертвой несчастного случая. В то время в Казари насыпали дорогу щебенкой, и водители КамАЗов могли случайно сбить его, а после — избавиться от тела (водители были приезжими из Ростова).

Но в свете информации об убийце Вики Гнедовой, в старой залегощенской истории могут появиться новые версии…».

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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