Стало известно, что угодило в феромонные ловушки на Орловщине

В регионе подвели итоги «сезона охоты» на карантинных вредителей.

Специалисты Территориального управления Россельхознадзора подвели итоги масштабной работы, которая проводится в Орловской области ежегодно. Речь идет о феромонных ловушках. Ежегодно весной такие ловушки, закупленные в рамках выполнения государственного задания, расставляются по всему региону. Внутри находится приманка – искусственно созданные феромоны, особые химические вещества, которые привлекают особей насекомых одного пола к особям противоположного пола.

По прошествии определенного времени инспекторы проверяют ловушки и смотрят, что за насекомые в них угодили. Это позволяет контролировать ситуацию с распространением вредителей. Как сообщили в ТУ Россельхознадзора, в текущем году в Орловской области были установлены 989 феромонных ловушек. Их разместили в садах и плодовых питомниках, на картофельных и кукурузных полях, в складах и теплицах, лесах и лесопитомниках на общей площади 28 103 га.

Список вредителей, на которых потенциально охотились специалисты, широк. Он включает в себя, например, восточную и персиковую плодожорки, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука, капрового жука, картофельную моль, южноамериканскую томатную моль и коричнево-мраморного клопа. В ведомстве уверяют, что феромонные ловушки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды.

Свою функцию в этом году ловушки выполнили с блеском. Благодаря им был выявлен новый для Орловской области карантинный объект — южноамериканская томатная моль. Эксперты говорят, что этот вредитель ограниченно распространен на территории РФ и внесен в Единый перечень карантинных объектов ЕЭС. В связи с его обнаружением на территории трех тепличных комплексов Орловского, Болховского и Новосильского районов были установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим.

ИА «Орелград»