В Орле поставлена точка в деле о гибели водителя маршрутки в ДТП

Областная судебная коллегия немного изменила приговор виновнику аварии.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении виновника резонансного ДТП. Оно произошло 19 января текущего года в Северном районе города Орла. Грузовик «МАЗ» на улице Раздольной в районе одного из магазинов буквально протаранил маршрутный автобус «ПАЗ». В результате этого дорожно-транспортного происшествия на месте скончался водитель маршрутки, а еще восемь пассажиров, включая 17-летнюю девушку, получили травмы.

В первой инстанции приговор был вынесен водителю грузовика еще в августе 2021 года Северным районным судом. Однако затем в Орловский облсуд поступило апелляционное определение государственного обвинителя, в котором он просил немного скорректировать назначенное наказание. Дело повторно рассмотрела областная судебная коллегия по уголовным делам. Было установлено, что в тот роковой день подсудимый сел за руль технически неисправного грузовика. Экспертиза установила, что на внешней боковине шины правого переднего колеса имелось повреждение. А следствие и суд установили, что водитель об этом знал.

Двигаться на таком автомобиле было опасно, к тому же и дорога была подмерзшей. Следствие посчитало, что водитель грузовика, подъезжая к перекрестку, не учел дорожные и метеорологические условия, в частности уклон проезжей части и обледенелое дорожное покрытие. Он не снизил скорость, и возникла опасность столкновения грузовика с автомобилем, двигавшимся перед ним. Чтобы избежать этого, водитель грузовика вывернул руль и выехал на полосу встречного движения, где и протаранил маршрутку.

Суд первой инстанции признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Этот пункт облсуд оставил без изменений, но апелляционная инстанция изменила дополнительное наказание. Срок лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, облсуд снизил осужденному с первоначальных 3 лет до 2 лет и 11 месяцев. Кроме того, облсуд постановил зачесть ему в срок отбытия наказания время задержания (из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении) и время нахождения под домашним арестом (из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы). В остальном приговор был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»