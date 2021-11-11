Орловская мэрия планирует возобновить ремонт Красного моста весной следующего года

11.11.2021 | 17:00 Новости, Строительство

До конца года — «мост требует новых проектных решений».

Городские власти планируют возобновить ремонт Красного моста весной 2022 года. Сегодня стало известно, что московская организация «Парковая Реставрация – Экспедиция» работает над корректировкой проектной документации для продолжения реконструкции Красного моста.

По сообщению пресс-службы городской администрации, после корректировки все проектные решения потребуют повторного прохождения государственной экспертизы.

«По факту получения положительного заключения и подтверждения лимитов бюджетных обязательств МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» объявит поиск нового подрядчика, который продолжит реконструировать Красный мост. Ориентировочно это весна 2022 года», — говорится в сообщении.

Корректировка проектной документации должна быть выполнена к концу текущего года.

ИА «Орелград»

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