Музей-заповедник Тургенева получил письмо Тургенева, отправленное в 1878 году

Бесценная реликвия музею-заповеднику досталась в дар от мецената.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново», расположенный в одноименном селе Мценского района Орловской области, получил в дар реликвии, которую в музее называют бесценной. Столичный адвокат Андрей Коньков, коллекционер и меценат, передал в дар письмо Ивана Сергеевича Тургенева, адресованное австрийской поэтессе Бетти Паоли и датированное 2 февраля 1878 года.

«Подобного не случалось за всю нашу столетнюю историю, — говорят в музее-заповеднике. — Жест абсолютно бескорыстный, продиктованный исключительно стремлением сделать достоянием общественности уникальный объект национальной культуры».

Что касается самого письма, то оно пережило непростую судьбу. Специалисты знали о его существовании, однако послание долгое время хранилось в частных коллекциях. Соответственно, доступ к нему был предельно ограничен. Однако недавно раритет появился на аукционе Sotheby’s, и Коньков выиграл непростую борьбу за него. В музее подчеркивают, что он с самого начала намеревался передать письмо одному из российских музеев.

«Какому именно? – задаются вопросом музейные работники. — Предстояло сделать непростой выбор. В итоге, наиболее достойным этого дара Андрей Анатольевич посчитал Спасское – место, где бережное отношение к Прошлому сочетается с живым Настоящим. И вот письмо у нас. Низкий поклон, Андрей Анатольевич!».

Само письмо написано на немецком языке, но музей Тургенева предлагает его перевод:

«Уважаемая госпожа Паоли!

Спешу ответить на Ваше любезное письмо. Я действительно – в самом начале своей литературной деятельности – писал пьесы (последняя относится к 1851 году) – но очень скоро убедился, что во мне не было ничего от драматического писателя – поскольку меня интересовало развитие характеров – а не их столкновение. – Кроме того, мои пьесы не имели никакого успеха. – Но поскольку Вы выказываете столь дружеский интерес к моим произведениям – позволю себе выслать Вам мои «Scе́nes de la vie russe», где Вы найдете две пьесы – одну двухактную комедию и комедию в одном действии; последняя и вовсе не предназначена для сцены. – Вполне вероятно, Вы разделите мое мнение о моих драматургических способностях.

Я был очень рад вновь получить от вас весточку. – Надеюсь, Вы поживаете хорошо, и прошу Вас принять уверение в моем уважении.

Преданный Вам

Иван Тургенев».

ИА «Орелград»