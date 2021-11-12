В Орле поиск работы занимает почти 9 месяцев

Аналитики оценили динамику безработицы во всех регионах России.

В большинстве регионов России уровень безработицы по сравнению с прошлым годом заметно снизился. К такому выводу пришли аналитики федерального агентства «РИА Рейтинг». Согласно их подсчетам, по итогам июня-августа 2021 года уровень безработицы в среднем по стране составил 4,6 процента, что на 1,7 процентного пункта ниже пикового значения третьего квартала прошлого года. При этом все 85 регионов за последние 12 месяцев показали снижение уровня безработицы.

По итогам исследования был составлен национальный рейтинг. Орловская область заняла в нем 41-е место. Лидерами в Центральном федеральном округе стали Брянская и Воронежская область, которые в национальном рейтинге заняли 13-е и 14-е места соответственно. Что касается Орловской области, то по итогам июня-августа 2021 года уровень безработицы в регионе составил 4,3 процента. Эти данные заметно отличаются от официальных данных, которыми оперируют областные власти.

Согласно последним, в Орловской области уровень безработицы составляет 1 процент численности рабочей силы. Однако аналитики «РИА Рейтинг», в отличие от орловских чиновников, посчитали всех безработных по методике Международной Организации Труда, а не только тех, кто официально состоит на учете в государственных органах службы занятости. Согласно методике, использованной в исследовании, по сравнению с прошлым годом уровень безработицы на Орловщине сократился на 2,6 процента, или на 9,1 тысячи человек.

По подсчетам экспертов, среднее время поиска работы в Орловской области во втором квартале 2021 года составило 8,8 месяца. В среднем по стране такой срок составляет 6,9 месяца. По данному показателю Орловщина оказалась в конце национального рейтинга. Кстати, замыкают его Забайкальский рай и Карачаево-Черкесская республика, где на поиск работы уходит 11,2 и 13,2 месяца соответственно. А лидерами рейтинга по данному показателю являются Кировская и Костромская области. Там поиск работы в среднем занимает 2,5 и 4 месяца соответственно.

«По мере адаптации многих предприятий к новым экономическим реалиям ситуация в сфере занятости стала улучшаться, — говорится в исследовании. — В июне-августе 2021 года, согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной Организации Труда составила в России 3,45 миллиона человек, что соответствует уровню безработицы в 4,6 процента. Для сравнения на начало 2021 года было почти 4,6 миллиона безработных, а пик безработицы отмечался в июле-сентябре 2020 года, когда людей ищущих работу было 4,8 миллиона человек, а уровень безработицы составлял 6,3 процента. Таким образом, после пика в третьем квартале 2020 года 1,35 миллиона человек нашли работу, а уровень безработицы сократился на 1,7 процентный пункт».

ИА «Орелград»