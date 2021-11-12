В сети опубликовано видео мценской аварии на улице Карла Маркса

12.11.2021 | 16:29 Видео, Новости, Происшествия

Водитель «Субару» двигался на огромной скорости средь бела дня. 

В социальных сетях и телеграмм-каналах появилось видео с недавнего ДТП, которое произошло во Мценске. На пересечении улиц Рылеева и Карла Маркса травмы получил 58-летний водитель.

Дорогу не поделили автомобили «Рено Дастер» и «Субару Трибека». По главной дороге с огромной скоростью мчался «Субару», и в этот момент водитель «Рено» начал свой неспешный маневр. В результате столкновения чудом удалось избежать летального исхода водителя «Рено».

В социальных сетях орловские водители активно обсуждают произошедшее. Симптоматично, что никто из них не считает чем-то из ряда вон выходящим скорость, на которой водитель «Субару» летел по жилому массиву. В этой связи следует напомнить, что в последнее время в Орловской области увеличилось число ДТП с наездом на пешеходов. В некоторых случаях пешеходы переходили проезжую часть в неположенном месте и сами создавали для себя угрозу. Однако, большее количество инцидентов происходит на пешеходных переходах, в том числе — регулируемых.

ИА «Орелград»

 

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