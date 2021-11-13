Орловец совершил кражу с помощью экскаватора

13.11.2021 | 16:00 Закон и порядок, Новости

Многотонная строительная машина послужила орудием преступления.

Решение по данному уголовному делу вынес Ливенский районный суд Орловской области. Местный житель, ранее не имевший проблем с законом, был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему инкриминировали тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в хранилище. Произошло это в августе 2021 года. Подсудимый замыслил хищение лома черного металла, принадлежащего одному из местных сельхозпредприятий.

Металл находился на территории зернотока. Злоумышленник знал, что  данная территория не имеет ограждения, но охраняется сторожем. Впрочем, охрана ему не помешала. Более того, на охраняемую территорию злоумышленник заехал на колесном экскаваторе ЭО-2621. С помощью этой машины он вывез с территории зернотока 750 кг различного металла. Лом «механизатор» цеплял к ковшу экскаватора с помощью металлического троса. Удивительно, но его никто так и не заметил.

Стоимость похищенного металлолома была оценена в 16 500 рублей. Еще на стадии ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, полностью признав свою вину. В качестве наказания он получил от суда 260 часов обязательных работ. Похищенный металлолом суд постановил вернуть владельцу. Хозяину будет возвращен и колесный экскаватор, ставший орудием преступления и фигурировавший в процессе в качестве вещественного доказательства.

ИА «Орелград»

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