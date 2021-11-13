Пропагандой ЗОЖ займутся чиновники под Орлом

В Мценском районе утвердили новую муниципальную программу.

Администрация Мценского района Орловской области утвердила собственную программу укрепления общественного здоровья местного населения. Ее действие рассчитано на 2022-2024 годы. Подобная программа существует и на региональном уровне. Особенностью муниципального документа является то, что он совершенно не предусматривает финансирования. По мнению разработчиков программы, ее реализация не потребует дополнительных финансовых вложений. Все запланированные мероприятия будут проводить должностные лица, просто круг обязанностей у них, вероятно, станет чуть шире.

Как следует из преамбулы программы, основная задача заключается в формировании системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Это означает, что в Мценском районе ответственные должностные лица будут вести пропаганду здорового питания, отказа от вредных привычек (курения табака и потребления спиртных напитков). Местных жителей будут «подталкивать» к регулярным занятиям спортом и физкультурой. Особый акцент планируется сделать на молодежи. Так, программой предусмотрено, что ежегодно как минимум на 100 человек в районе будет расти количество молодых участников антитабачных, антиалкогольных и антинаркотических акций. В 2024 году оно должно вырасти до 1200 человек.

Одной из причин, по которым была создана программа, является не лучшая демографическая ситуация. На протяжении многих лет она характеризуется процессом естественной убыли населения. Ежегодно местное население сокращается примерно по четверть тысячи человек. Так, согласно приведенным администрацией данным, в 2019 году население Мценского района составляло 17 519 человек, а по итогам 2021 года, по прогнозам, оно составит 16 961 человека. Число умерших жителей района выросло с 350 в 2019 году до 413 в 2021-м, а ведь год еще не закончен.

ИА «Орелград»