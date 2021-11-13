В Мценске план приватизации сократили до минимума

В будущем году власти планируют продать только один объект.

Депутаты Мценского горсовета утвердили прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022 год. Он был разработан городской администрацией. По сравнению с предыдущими годами, план сокращен до минимума. В него на данный момент включен только один объект, да и тот очень привлекательным не назовешь. Городские власти планируют продать подвал площадью около 80 квадратных метров и остаточной стоимостью 133 тысячи рублей, расположенный на улице Машиностроителей.

Для этого предполагается провести аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме предложений о цене. Вероятно, чиновники предполагают, что продать подвал будет непросто, поэтому проведение аукциона на всякий случай запланировали не только на 2022-й, но и на 2023 год. Отметим, что план приватизации может быть дополнен как в этом году, так и в следующем. Но, возможно, в городе уже почти и не осталось муниципального имущества, которое можно было бы приватизировать.

Несмотря на скромный план, задачи по его реализации поставлены амбициозные. Из решения горсовета следует, например, что приватизация позволит оптимизировать структуру муниципальной собственности, обеспечит поступление неналоговых доходов в бюджет города от продажи неэффективно используемого имущества, а также поспособствует созданию конкурентной среды и сокращению расходов из бюджета на содержание имущества.

ИА «Орелград»