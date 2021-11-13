В Орле рассказали о сопротивлении сотрудников судов системе «Правосудие»

Судебный департамент региона отметил юбилей правовой системы.

Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие» отметила 15-летие с момента своего создания и 10-летие с момента ввода в эксплуатацию. В связи с этим судебный департамент Орловской области вспомнил, как происходил процесс внедрения этой системы в регионе. Для начала поясним, что ГАС «Правосудие» — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции. С помощью этой системы, например, пользователь может ознакомиться с решениями судов по конкретным делам, правовой статистикой, получить необходимые данные о судьях, о движении различных дел, подать заявление в электронной форме и т.д.

Это довольно удобный в пользовании виртуальный инструмент. Однако, как оказалось, в Орловской области внедрялась эта система не без проблем. Как пояснили в судебном департаменте, процесс стартовал в 2006 году с подготовки и наполнения материалами сайтов районных судов. В 2007 году в Орловском районном суде была развернута и введена в эксплуатацию подсистема «Судебное делопроизводство и статистика». Этот суд стал своего рода базой, на примере которого учились сотрудники других судов. Попутно велась разъяснительная работа о необходимости применения автоматизированных систем, как выяснилось, она была просто необходима.

«В те годы внедрение ГАС «Правосудие» сталкивалось с нежеланием и сопротивлением со стороны сотрудников судов, связанными с увеличением нагрузки из-за параллельного ведения электронного и бумажного делопроизводства, — говорят в судебном департаменте Орловской области. — Но после непродолжительной работы с подсистемой «Судебное делопроизводство и статистика» сотрудники судов положительно оценили опыт работы с электронным делопроизводством».

Новшество на самом деле облегчило их труд, а не осложнило его. Например, оно позволило повысить качество судебного делопроизводства за счет автоматизации рутинных операций, ускорило процесс сбора судебной статистики, сократило сроки подготовки процессуальных и отчетных документов и другое. Кстати, для внедрения системы в штат судов были введены должности главных специалистов по информатизации.

Функционал системы постоянно растет и расширяется. В 2018 году, например, во всех районных судах Орловской области было введено в эксплуатацию приложение «Присяжные». Оно обеспечивает формирование коллегий присяжных заседателей методом случайной выборки с учетом предыдущего участия кандидатов в судебных заседаниях в течение года и других ограничивающих факторов. А в 2021 году заработал комплекс ВИВ, обеспечивающий информационное взаимодействие судов с налоговиками, приставами, Росреестром и другими ведомствами.

ИА «Орелград»