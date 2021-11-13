Житель Орла в Новый год оставил СМУ без инструментов

Орловец попался на дорогостоящей краже у своей же фирмы.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу о краже чужого имущества, признав виновным в ней местного жителя, ранее не имевшего схожих проблем с законом. Было установлено, что преступление он совершил 31 декабря 2020 года, причем с места преступления злоумышленник скрылся около 23 часов, то есть всего за час до наступления 2021 года.

Суд и следствие установили, что орловец обворовал организацию, в которой сам же трудился отделочником. Строительно-монтажное управление проводило в то время отделочные работы в муниципальной квартире. Эту квартиру рабочие не покидали, ночевали в ней же. Поэтому проблем с доступом в помещение у преступника не было. Оставшись в квартире один, он похитил оттуда достаточно большой набор инструментов, в том числе шлифовальную машину, несколько перфораторов, шуроповерт, электролобзик и другое. Общая стоимость украденного имущества с учетом износа составила около 23 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, не согласившись лишь с количеством похищенного инструмента. Суду он пояснил, что с 12 декабря 2020 года работал в СМУ подсобным рабочим, занимался ремонтом в разных квартирах. На преступление пошел потому, что 31 декабря ему не выдали зарплату, на которую он очень рассчитывал. Мужчина заявил, что денег у него не было даже на дорогу домой, поэтому он украл инструменты. Что-то из похищенного затем сдал в ломбард, а что-то умудрился продать прохожим на улице. Суд наказал его обязательными работами на срок 360 часов.

ИА «Орелград»