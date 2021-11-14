Детектор лжи помог раскрыть тайну нападения на орловца

Полиграф доказал, что преступник подло ударил потерпевшего сзади и убежал.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный мировым судом в райцентре Шаблыкино Орловской области. Суд наказал местного жителя, который повел себя не только агрессивно по отношению к соседу, но и достаточно подло и трусливо. Было установлено, что соседи проживают в доме на две семьи. Двор у них является практически общим. Когда-то что-то не заладилось в отношениях двух семей. Однако дальше словесных перепалок дело не заходило.

Все изменилось минувшим летом, когда один из соседей вышел во двор. В какой-то момент он ощутил сильный удар по затылку и едва не потерял сознание. Тем не менее, голова у него закружилась, а ноги подогнулись. Падая, он обернулся и увидел убегающего соседа, державшего в руке палку, похожую на топорище. Именно на этого человека пало подозрение. Обвиняемый и на стадии предварительного расследования, и в суде вину признавать отказывался.

С его слов выходило, что потерпевшего ударил не он, а вот кто – загадка. Мужчина уверял, что в тот день вообще не выходил во двор, а находился дома, занимаясь повседневными делами. Но собранные доказательства убедили суд в том, что данный гражданин подкрался к соседу сзади и с силой ударил его деревянным черенком по голове. К счастью, травма оказалась не опасной для жизни.

Кстати, это был тот редкий случай, когда для установления истины был использован полиграф. Проверку на детекторе лжи прошел потерпевший. Она показала, что мужчина не врет, что он действительно видел соседа, убегавшего от него с окровавленной палкой в руке. Подсудимый был признан виновным и получил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. В течение этого времени ему запрещено выходить из дома по ночам и выезжать за пределы района без разрешения. Кроме того, теперь он находится под особым надзором полиции.

ИА «Орелград»