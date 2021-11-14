Орловцев предупредили об угрозе ледостава

Жителям региона посоветовали не выходить на первый лед.

В Орловской области пройдет традиционная профилактическая акция «Безопасный лед». Как пояснили в Главном управлении МЧС России по региону, ее мероприятия направлены на обеспечение безопасности граждан, профилактику и предупреждение несчастных случаев с людьми в период становления льда, а также недопущение несчастных случаев на водных объектах в зимний период.

«Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной происшествий, вплоть до трагического исхода, — говорят в ГУ МЧС. — Среди пострадавших оказываются рыбаки и дети, которые решили поиграть на льду или покататься по нему, а также те, кто решил сократить путь и пройти по льду».

В ведомстве отмечают, что временной период для проведения акции выбрано не случайно. Стартует она 15 ноября и продлится по 15 декабря. Как показывают многолетние наблюдения, примерно в эти дни Орловскую область начинают сковывать первые заморозки. Водоемы по ночам покрываются тонкой коркой льда. Последний манит рыбаков и неосторожных детей. Спасатели предупреждают, что такой лед обманчив и опасен. Он может в любой момент проломиться под человеком.

«Ледостав – довольно опасное явление: первый лед наиболее тонок, — предупреждают спасатели — Главная цель акции «Безопасный лед» – снизить количество происшествий и несчастных случаев на воде в зимний период, а также сформировать у жителей и гостей региона культуру безопасности жизнедеятельности».

Участие в профилактической акции примут специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, областной поисково-спасательной службы, пожарно-спасательных гарнизонов, а также сотрудники полиции и представители органов местного самоуправления. Запланировано проведение профилактических бесед. В городе появятся соответствующие памятки. Впрочем, инспекторы ГИМС уже их раздают.

Под особый контроль будут взяты места с высоким риском провала людей и техники под лед. Как уточнили в ГУ МЧС, таковыми считаются традиционные места лова рыбы, самостоятельно проторенные по льду дорожки, а также участки береговой линии у населенных пунктов и мест отдыха. В таких зонах будут проводиться патрулирования, предупреждают спасатели. Кроме того, у потенциально опасных участков на водоемах появятся информационные и запрещающие знаки.

ИА «Орелград»