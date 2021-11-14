Орловским выпускникам устроят репетицию ЕГЭ

Испытание пройдут учащиеся 9-11 классов орловских школ.

В Орловской области в ближайшее время пройдут сразу два репетиционных экзамена, условия проведения которых будут максимально приближены к реальным. Об этом сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования. Так, 25 ноября одиннадцатиклассники сдадут репетиционный экзамен по математике профильного и базового уровней. Он станет копией соответствующего единого государственного экзамена, сдача которого намечена на конец учебного года. Контрольные измерительные материалы будут максимально приближены к настоящим, подчеркнули в Центре.

«Главная цель экзамена — смоделировать для школьников полноценную экзаменационную ситуацию, помочь сориентироваться в экзаменационных материалах, познакомиться с бланками и понять, какие трудности при сдаче настоящего экзамена могут возникнуть», — объясняет исполняющий обязанности руководителя регионального департамента образования Алексей Карлов.

Сдавать репетиционный экзамен выпускники будут в своих же школах. Полученные результаты никак не повлияют на их текущую успеваемость. Однако они будут проанализированы членами региональной предметной комиссии по математике, после чего будут выпущены своего рода методички. Последние помогут школьным учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену. Еще один репетиционный экзамен по математике будет проведен 23 ноября. Он пройдет в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Пунктами проведения экзамена также станут школы, в которых учатся девятиклассники.

ИА «Орелград»