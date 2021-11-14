Проект ремонта моста на Колхозной обойдется в 7,9 миллиона рублей

Власти Орла приступи к поиску проектной организации.

Администрация города Орла выступила организатором тендера, победитель которого получит право на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции моста через реку Орлик в створе улицы Колхозная. Напомним, этот мост давно обветшал и стал по-настоящему опасным. Планы по его масштабной реконструкции вынашиваются уже несколько лет. Заказчиком работ в рамках тендера выступит муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Орла». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 7,9 миллиона рублей.

Финансирование будет бюджетным, по линии муниципальной адресной инвестиционной программы. Разработка проектной документации с одобрением ее государственной экспертизой должна быть завершена к августу 2022 года. Саму реконструкцию планируется провести в одну очередь, а ее срок будет определен проектировщиками. Основная цель разработки проектной документации состоит в «обеспечении комплекса работ по реконструкции моста, доведении транспортно-эксплуатационного состояния и технических характеристик грузоподъемности до нормативных требований, а также обеспечения надежности, долговечности, бесперебойности эксплуатации сооружения и безопасности для пешеходов и транспорта».

Заказчик поставил перед подрядчиком несколько задач. Основными являются разработка «оптимальных, целесообразных, экономически обоснованных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений по реконструкции моста». В аукционной документации подчеркнуто, что улица Колхозная в Орле – это магистральная улица районного значения. Поэтому к мосту предъявляются соответствующие требования.

Так, проектировщики обязаны предусмотреть искусственное электроосвещение, систему отвода ливневых вод, тротуар и велосипедную дорожку в каждом направлении движения. Контрактом предусмотрено обследование подземных и надземных коммуникаций, восстановление инженерных коммуникаций (линии электропередач, связи, горловин колодцев, коверов и т.д. при необходимости), обустройство кабельной канализации и приведение зеленой зоны в нормативное состояние. В последнем случае подрядчику надлежит предусмотреть доставку и разравнивание растительного грунта, засев многолетних трав на газонах, корчевку пней, выпиловку сухих и аварийных деревьев, посадку деревьев и кустарников.

ИА «Орелград»