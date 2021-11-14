Промышленная инфляция в Орле превысила 17 процентов

Продукция орловского производства продолжает дорожать.

Цены производителей промышленных товаров в Орловской области в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 1,1 процента. А за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года они повысились уже на 17,8 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Наиболее динамично растет инфляция в сфере обрабатывающих производств. Ее продукция в текущем году в Орловской области подорожала уже на 20 процентов. Собственно говоря, именно обрабатывающие производства и являются локомотивом «промышленной инфляции» в регионе.

Для сравнения, рост цен в коммунальной сфере составил в текущем году 4,3 процента. На такую величину подорожала продукция и услуги орловских компаний, занимающихся производством электрической энергии, гази и пара, а также кондиционированием воздуха. На 3,7 процента подорожала стоимость товаров и услуг в сфере водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений.

Ранее Орелстат сообщал, что в сентябре 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги в целом по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 0,7 процента, а с начала года повысились на 5,8 процента. Нетрудно заметить, что инфляция в сфере промышленности опережает по темпам развития общую инфляцию примерно в три раза.

ИА «Орелград»