Орловчанка украла у «Почты России» почти 3 миллиона рублей

Половину суммы она вернула, а оставшееся ее обязал вернуть суд.

В Орле поставлена точка в уголовном деле, возбужденном в отношении жительницы Кромского района. Как пояснили в пресс-службе Орловского облсуда, ранее суд первой инстанции признал ее виновной в присвоении и растрате в особо крупном размере. Было установлено, что женщина работала в структуре АО «Почта России». Более того, была начальником одного из местных отделений связи. Женщина решила воспользоваться служебным положением.

Суд установил, что у нее имелся доступ к кассе «для пополнения находившихся в ее распоряжении банковских счетов». В течение нескольких месяцев деньги компании она переводила на свои личные счета и на счет своего мужа. В результате дама похитила около 2,75 миллиона рублей. В суде отмечают, что суммы перечислений были разные и варьировались очень значительно – от 500 рублей до 400 тысяч.

Из указанной суммы подсудимая вернула на счета почты более 1,34 миллиона рублей. Оставшаяся сумма была признана присвоенной. Более того, в ходе расследования выяснилось, что эта же начальница присвоила себе товарно-материальные ценности общей стоимостью свыше 252 тысяч рублей, а также прикарманила 25 тысяч рублей наличными. Разоблачить воровку помогла внезапная проверка кассы отделения почтовой связи, в ходе которой была выявлена недостача.

Районный суд приговорил женщину к трем годам колонии общего режима и обязал ее выплатить своему бывшему работодателю 1,683 миллиона рублей в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением. Данный приговор был обжалован и стороной защиты, и стороной обвинения. Адвокат просил смягчить вердикт и освободить осужденную от реального лишения свободы. Гособвинитель просил увеличить срок заключения до 5 лет. Судебная коллегия по уголовным делам отказала обеим сторонам, посчитав, что кромчанке назначено справедливое наказание. Приговор был оставлен без изменения.

ИА «Орелград»