В Орле отложили банкротство «проблемного» застройщика

Арбитраж продлил процедуру банкротства компании «Домстрой».

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего компании «Домстрой» о продлении срока конкурсного производства. Он представил отчет, из которого следует, что не все необходимые мероприятия удалось провести. В результате процедура продлена до 8 февраля 2022 года. Компания «Домстрой» известна тем, что официально включена областными властями в список застройщиков, не сумевших исполнить взятые на себя обязательства перед дольщиками.

Она не смогла достроить двухсекционный трехэтажный жилой дом на улице Садовой в поселке Нарышкино. Заявление о банкротстве этого застройщика еще в августе 2019 года в суд подала публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Решением Арбитражного суда Орловской области в ноябре 2019 года компания «Домстрой» была признана несостоятельной. Как следует из материалов дела, в рамках процедуры конкурсного производства была проведена инвентаризация имущества, а затем его оценка.

Уже в этом году суд удовлетворил заявление Фонда по защите прав дольщиков о намерении стать приобретателем прав «Домстроя» на земельный участок в Нарышкино и недостроенный дом – для его последующей достройки. Кстати, компания «Домстрой» была упомянута на прошедшем рабочем совещании в правительстве Орловской области. Глава облуправления по государственному строительному надзору Андрей Емец назвал ее в числе тех шести «проблемных» застройщиков, которые уже признаны судом несостоятельными.

Помимо «Домстроя» в этот список включены АИЖК Орловской области и четыре ООО — «Регионстрой», «Промжилстрой», «Промсервис-универсал» и «Унистрой-Орел». Сообща они не достроили в Орловской области 10 многоквартирных домов. На указанном совещании Андрей Емец также доложил, что на Орловщине в настоящий момент ведется строительство 40 многоквартирных домов с привлечением денежных средств 4268 граждан – участников долевого строительства. Работы выполняют 23 застройщика. Власти заверили, что за строителями установлен должный контроль.

ИА «Орелград»