Воскресным утром Орел останется без трамваев

16.11.2021 | 17:00 Новости, Общество

Ремонтные работы пройдут в районе ТМК «Гринн».

Фото из архива

В ночь с пятницы на субботу произойдет замена трамвайных рельс в районе ТМК «Гринн», сообщила пресс-служба городской администрации. В связи с этим, в воскресенье на некоторое время город останется без трамваев.

«С 22.00 20 ноября 2021 года до 14.00 21 ноября 2021 года будет производиться замена верхнего строения участка трамвайного пути в районе дома №8 по Кромскому шоссе. На время производства работ движение трамваев от Трамвайного депо до завода Химмаш приостановится», — сообщает мэрия.

Отметим, что в связи с «зависшим» ремонтом Красного моста, участок от ТТП до Химмаша остался единственным маршрутом, где осталось трамвайное сообщение.

ИА «Орелград» 

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