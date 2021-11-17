«Орёлстрой» провел конкурс среди лучших строителей

Финальный этап выявил лучшего каменщика, плиточника и монтажника.

Ведущая строительная компания региона, «Орёлстрой», подвела итоги финальный этап конкурса профессионального мастерства среди рабочих специальностей.

Победители стали известны на решающем этапе конкурса, который прошел на площадке «Орловского Строительного Управления – 2». Состязания проходили в три этапа. На первом свое мастерство показали монтажники, на втором – плиточники и штукатуры, завершили проект каменщики. Основные критерии, по которым оценивали конкурсантов – качество выполняемых работ и скорость. Самые быстрые и высококвалифицированные рабочие были определены

— Я работаю на стройке с 1998 года и строителем хотел стать с детства – сказал Руслан Бурнашов, каменщик 4 разряда, один из призеров конкурса, — Принял решение участвовать в конкурсе профессионального мастерства, чтобы проверить свой опыт и мастерство. Ну и, конечно, хотелось посоревноваться со своими коллегами, с которыми каждый день работаем на строительной площадке.

Как отметили в строительном холдинге «Орёлстрой», куда входит «ОСУ – 2», конкурсы профессионального мастерства планируется проводить ежегодно.

— Все участники показали себя на высоком уровне, — сказал Владислав Гефель, директор «ОСУ – 2» Благодарим всех, кто принял участие в этом проекте. Такие конкурсы профессионального мастерства позводяют нам не только мотивировать сотрудников на улучшение показателей, но и совершенствовать сами технологии, которые они применяют.

ИА «Орелград»