Под Орлом молодые водители автомобилей ВАЗ дважды за сутки вылетали с трасс

Один из пострадавших госпитализирован.

За минувшие сутки молодые водители дважды теряли управление автомобилями ВАЗ и вылетали с трасс. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 07.50 20-летний парень ехал по трассе «Покровское-Верховье-Липовец». Потеряв управление, он съехал с проезжей части и получил травмы.

А ночью 26-летний водитель ВАЗ 2114 двигался по автодороге «Орел-Ефремов» со стороны поселка Залегощь в направлении Орла. В районе 11-го километра произошла авария, которая обернулась госпитализацией мужчины.

ИА «Орелград»