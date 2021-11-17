Под Орлом молодые водители автомобилей ВАЗ дважды за сутки вылетали с трасс

17.11.2021 | 12:35 Новости, Происшествия

Один из пострадавших госпитализирован.

За минувшие сутки молодые водители дважды теряли управление автомобилями ВАЗ и вылетали с трасс. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 07.50 20-летний парень ехал по трассе «Покровское-Верховье-Липовец». Потеряв управление, он съехал с проезжей части и получил травмы.

А ночью 26-летний водитель ВАЗ 2114  двигался по автодороге «Орел-Ефремов» со стороны поселка Залегощь в направлении Орла. В районе 11-го километра произошла авария, которая обернулась госпитализацией мужчины.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования