После вмешательства прокуратуры работники Орловского проволочного завода получили зарплату

57 человек получили в общей сложности 3,6 миллиона рублей.

По мерам прокуратуры Орловской области работникам «Орловского проволочного завода» была выплачена задолженность по заработной плате в размере более 3,6 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

На личном приеме прокурора было получило коллективное обращение работников предприятия о том, что с апреля по июль 57 работников не получили зарплату.

По фактам выявленных нарушений прокуратура внесла представление в адрес гендиректора фирмы , также в интересах работников завода в суд направлены исковые заявления.

Руководителя компании оштрафовали на 40 000 рублей. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «невыплата заработной платы».

ИА «Орелград»