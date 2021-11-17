Послезавтра Орел посетит министр культуры РФ Ольга Любимова

Клычков и Любимова обсудят создание мемориала Судбищенской битве.

В пятницу, 19 ноября, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетит Орел. Об этом сообщил «Первый областной портал новостей».

Любимова встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым для обсуждения реализации нацпроекта «Культура».

Ожидается, что министр лично посетит несколько объектов культуры. Один из них — здание краеведческого музея, которое является памятником культуры регионального значения. В ближайшем будущем культурный объект ожидает ремонт или реконструкция.

Вторая тема встречи — строительство мемориала в Новодеревеньковском районе, посвященное памяти о Судбищенской битве. Этому же событию будет посвящена одна из новых экспозиций краеведческого музея.

Музей-заповедник «Спасское-Лутовино», который в следующем году будет праздновать вековой юбилей, также удостоится визита министра.

Сообщается, что Клычков уже встречался с Любимовой в Москве и между ними были достигнуты договоренности по ряду вопросов.

ИА «Орелград»