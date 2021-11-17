В Орле появились манекены в форме бойцов Красной Армии

В областном центре открылась выставка униформы образца 1941 года.

В Военно-историческом музее города Орла начала работу выставка «Униформа Красной Армии 1941 г.». Об этом сообщает областной краеведческий музей. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Экспонаты предоставлены главой регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Сергеем Щербатым.

«На выставке – более 30 манекенов, одетых таким образом, чтобы представить все рода войск и все звания военнослужащих, которые воевали в октябре 1941 года на Орловщине, — говорят организаторы. — На стендах расположено подробное описание боевых частей и соединений, принимавших участие в боях на орловской земле в 1941 году».

В музее добавили, что каждый манекен снабжен информационной табличкой с описанием и QR-кодом со ссылкой на ютуб-канал клуба «Батальон», где размещены ролики с описанием формы и снаряжения. Новшество позволяет выставке работать в автономном режиме и обслуживать небольшие группы посетителей.

Это особенно важно на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Те, кто не сможет посетить выставку лично, получат возможность посмотреть ее в свободном доступе в Сети. Выставка будет экспонироваться в Военно-историческом музее по 5 декабря 2021 года. В музее соблюдается масочный режим, а вход возможен только по QR-кодам.

ИА «Орелград»