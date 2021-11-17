Значительный рост цен на продукты питания зафиксирован в Орле

Продовольственные товары подорожали в этом году заметнее всего.

В октябре 2021 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги по сравнению с предыдущим месяцем выросли в среднем на 1,1 процента, а с начала года повысились уже ровно на 7 процентов. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Из анализа следует, что наиболее заметными темпами в этом году дорожают товары продовольственной группы. По сравнению с декабрем предыдущего года средний ценник на них поднялся уже на 8,16 процента. Для сравнения, за аналогичный период времени непродовольственные товары подорожали на 7,73 процента, услуги – на 3,86 процента.

При этом статистики отмечают, что заметный рост цен наблюдается и на товары социальной группы. Например, говядина (кроме бескостного мяса) в Орловской области подорожала с 364 рублей за один килограмм в январе 2021 года до 418 рублей в октябре. За тот же период времени свинина выросла в цене с 259 до 304 рублей за один килограмм, масло сливочное – с 695 до 718 рублей за кг, яйца куриные – с 72 до 81 рубля за десяток, крупа гречневая – с 82 до 104 рублей за кг, сахар-песок – с 46 до 52 рублей, куры – со 140 до 170 рублей, капуста свежая — с 20 до 40 рублей за килограмм.

Почти не изменились по сравнению с началом текущего года цены на свежие яблоки, репчатый лук и морковь. Немного возросла стоимость хлеба и хлебобулочных изделий, соли и пшена. Статистики также подсчитали, что непосредственно в октябре по сравнению с сентябрем 2021 года средняя стоимость продуктов питания на орловском потребительском рынке увеличилась практически на 2,7 процента. При этом товары непродовольственной группы подорожали всего на 0,37 процента, а услуги и вовсе подешевели примерно на 0,15 процента.

ИА «Орелград»