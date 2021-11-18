Двое детей спасены в ночном орловском пожаре

18.11.2021 | 12:00 Новости, Происшествия

Всего эвакуировано 15 человек.

Двое детей были спасены сегодняшней ночью во время пожара на улице Ватной, сообщает пресс-служба МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 01.46 ночи. Горела квартира жилого двухподъездного дома. Пожарными были спасены четыре человека, двое из которых были детьми. В общей сложности пришлось эвакуировать 15 человек.

Отмечается, что горела однокомнатная квартира, расположенная на первом этаже. В ней сгорели предметы быта и интерьера на площади в восемь квадратных метров.

Причина пожара на данный момент устанавливается. Жертв удалось избежать.

ИА «Орелград»

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