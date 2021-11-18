Орловская область — один из наиболее популярных регионов для переселенцев из города

18.11.2021 | 11:38 Новости, Общество

Горожане скупают пустующие дома в маленьких деревнях.

Орловская область входит в число излюбленных регионов у «переселенцев из города». Это следует из доклада главного научного сотрудника Института географии РАН, доктора географических наук, профессора Нефёдовой. Доклад был озвучен в ходе прошлогодних «Никитинских чтений» и цитировался вчера телеграмм-каналом «Толкователь».

Отмечается, что многие семьи, учитываемые в статистике, заводят личные подсобные хозяйства.

«Очень популярна покупка домов в деревнях на довольно большой территории. Особенно в деревнях небольших, меньше 100 человек, потому что в крупной деревне дачникам трудно вписаться в местное сельское сообщество. А малые деревни в живописных местах очень популярны. Горожане покупают там пустующие дома под дачи и тем самым спасают сельскую местность от полного запустения», — рассказала профессор Нефёдова.

ИА «Орелград», фото телеграмм-канала «Толкователь»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования