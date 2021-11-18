Орловский суд поместил под стражу учредителя ООО «Ремспецмост», пока заочно

Гендиректора компании оставили в тюрьме до 20 февраля 2022 года.

Советский районный суд заочно заключил под стражу Александра Молчанова, учредителя компании «Ремспецмост», сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Молчанов скрывается от следствия и объявлен в международный розыск. Его подельник, генеральный директор компании Евгений Подрезов, получил продление ареста на три месяца, вплоть до 20 февраля 2022 года.

Подрезова и Молчанова подозревают в масштабной растрате бюджетных средств. Белгородская компания «Ремспецмост» была подрядчиком по реконструкции Красного моста в центра Орла — одного из главных провалов региональных властей. Компания нанесла городу огромный ущерб региону — помимо растраты 179 миллионов рублей, проект перешел в разряд «долгостроев» и, скорее всего, на многие годы парализовал главную транспортную артерию Орла.

ИА «Орелград»