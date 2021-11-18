Суд отменил запрет на новые похороны в Орле

Наложенные ранее ограничения сняты с Лужковского кладбища.

Советский районный суд города Орла рассмотрел дело по иску местной жительницы, которая просила прекратить производить новые захоронения на территории Лужковского кладбища в областной столице. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск орловчанка подала в июне прошлого года. Ответчиком выступили администрация Орла, муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», а также управление муниципального имущества и землепользования.

«Основанием обращения в суд послужило то обстоятельство, что ей принадлежит земельный участок, расположенный в СНТ «Отдых», — пояснили в пресс-службе районного суда. — Данный земельный участок ею круглогодично используется и обрабатывается в соответствии с его назначением. В непосредственной близости от земельного участка истца располагается Лужковское кладбище».

Как уточнили в суде, участок истицы и ближайшие к нему могилы разделяет небольшое расстояние в 175 метров. Кроме того, было установлено, что кадастровые кварталы СНТ «Отдых» и кладбища имеют общую границу, они являются соседями. Орловчанка не раз уточняла свои исковые требования. В конце концов, она потребовала произвести обваловку кладбища и создать зеленые насаждения по периметру кладбища, а также прекратить производить новые захоронения. Кстати, о запрете новых захоронений заявило и СНТ «Отдых», выступившее в качестве третьего лица.

«В ходе рассмотрения дела по ходатайству истца были наложены меры по обеспечению иска в виде приостановления погребений (захоронение в могилу) на территории Лужковского кладбища на расстоянии менее 500 метров от земельного участка истца, — говорится в сообщении суда. — По делу был проведен ряд экспертиз, согласно выводам которых Лужковское кладбище не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Мероприятия по утверждению границ санитарно-защитной зоны для данного кладбища не требуется».

Кроме того, обваловка на Лужковском кладбище уже проведена, что было доказано в суде. В результате суд отказал истцу в удовлетворении исковых требований и отменил наложенные обеспечительные меры в виде приостановления погребений на территории Лужковского кладбища. Однако у проигравшей стороны есть право обжаловать это решение.

ИА «Орелград»