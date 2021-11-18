В Орле сын похитил кредит матери

18.11.2021 | 17:00 Закон и порядок, Новости

Злоумышленник сам оформил заем на мать без ее ведома и согласия.

Необычное уголовное дело рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстал местный житель, которому для защиты пришлось воспользоваться услугами сурдопереводчика. Его обвинили в совершении кражи и мошенничества. В обоих случаях пострадавшей была признана мать подсудимого. Сын причинил ей крупный материальный ущерб. Как следует из материалов дела, в первом случае в ноябре 2020 года молодой человек через интернет зашел на сайт одного из банков.

В тот момент он находился у себя дома. Он решил оформить потребительский кредит. Для этого злоумышленник воспользовался данными своей матери. Он взял ее банковскую карту и ее телефон, оставленный на время без присмотра, вошел в ее личный банковский кабинет и отправил заявку на предоставление онлайн-кредита в размере 250 тысяч рублей. Одобрение поступило через несколько минут, а вскоре на карту матери была перечислена и указанная сумма. Сын тут же перевел ее на свой банковский счет. Тем самым он похитил обманным путем кредит на сумму 250 тысяч рублей.

Второе преступление орловец совершил в декабре 2020 года. На этот раз он действовал менее изобретательно. Сын попросту залез в шкатулку, в которой его мать хранила свои ювелирные украшения, и похитил драгоценности на общую сумму около 67 тысяч рублей. Впоследствии похищенное было изъято у него сотрудниками полиции. Преступнику грозило суровое наказание, но следователь с учетом того, что эти преступления в карьере орловца были первыми, попросил суд закрыть дело и дать подсудимому шанс на исправление. В результате орловец отделался судебным штрафом в размере 20 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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