Радиационную обстановку оценили в Орловской области

По мнению экспертов, радиационная обстановка жизни граждан не угрожает.

Радиационная обстановка в Орловской области за последние пять лет существенно не изменялась и в целом остается удовлетворительной. Такие данные приводятся в докладе об экологической обстановке, изданном правительством региона. Сообщается, что ни в одном из районов Орловской области радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье местного населения.

«Для решения задачи постоянного и эффективного контроля за радиационной безопасностью в Орловской области внедрена единая система информационного обеспечения радиационной безопасности населения области, включающая радиационно-гигиеническую паспортизацию и Единую государственную систему учета доз облучения населения области, — говорится в документе. — Радиационно-гигиенической паспортизацией охвачены все организации, использующие в своей деятельности техногенные источники ионизирующего излучения».

Паспортизация ведется с 1998 года. Именно она позволяет достоверно оценивать основные показатели радиационной обстановки в регионе и проводить их сравнительный анализ. В частности. ежегодно эксперты дают оценку доз облучения населения от всех основных источников и воздействия радиационного фактора на здоровье населения. Также это позволяет определить наиболее значимые направления снижения доз облучения местных жителей.

«Результаты паспортизации показывают, что в структуре коллективных доз облучения ведущее место занимают природные и медицинские источники, — говорится в докладе. — Средние индивидуальные дозы облучения населения Орловской области в 2019 году за счет всех ИИИ составили 2,5 мЗв в год»,

Для сравнения, в 2018 году данный показатель составлял 2,44 мЗв в год, в 2017-м – 2,34 мЗв в год, в 2016-м – 2,4 мЗв в год, в 2015-м – 2,33 мЗв в год на одного жителя. Поясним, что в среднем по России данный показатель составляет 3,9 мЗв в год. При этом, как подсчитали специалисты, в Орловской области 78,21 процента суммарной дозы облучения обусловлены природными источниками излучения (показатель по РФ – 84,34 процента) и 21,18 процента – медицинскими рентгенорадиологическими исследованиями (РФ – 15,44). На долю всех остальных источников радиации приходится 0,62 процента.

Также в докладе отмечено, что по сравнению с 2015 годом в Орловской области отмечается увеличение вклада медицинских исследований в коллективную годовую дозу облучения с 18,79 до 21,18 процента. Превышения основных дозовых пределов на территории региона не отмечено.

ИА «Орелград»